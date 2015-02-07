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МРОТ в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей
Сегодня, 11:54
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МРОТ в 2026 году может вырасти до 27 093 рублей

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Рост МРОТ будет выше уровня инфляции.

Российское министерство по труду и социально защите предложило установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году  на уровне в 27 093 рубля. Рост показателя при этом составит 20,7 процентов и будет выше уровня инфляции. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства Антон Котяков. Специалисты указали, что повышение минимального размера оплаты труда напрямую затрагивает 4,6 млн россиян. Сейчас МРОТ в стране составляет 22 440 рублей.

Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27 093 рубля.

Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Напомним, что минимальный размер оплаты труда ежегодно устанавливается федеральным  правительством с учетом норм законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48 процентов медианной заработной платы за прошедший год.

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Фото: Piter.tv

Теги: антон котяков, минтруда, мрот
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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