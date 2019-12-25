В Петербурге углубленную диспансеризацию после коронавируса прошли более 80 тысяч человек

По данным на 30 ноября, в Петербурге коронавирусом заболели 787 272 человек.

В Петербурге людей, переболевших коронавирусом, продолжают приглашать на углубленную диспансеризацию после перенесённого заболевания. Piter.tv узнал у Комитета по здравоохранению, сколько петербуржцев уже воспользовались этой возможностью.

По данным на 30 ноября, в Петербурге коронавирусом заболели 787 272 человек. В это же время, по данным Комздрава, за период с июля по ноябрь, углубленную диспансеризацию прошли 83 960 человек. Как отметили в комитете, очередей на диспансеризацию после COVID-19 не наблюдается.

Как записаться на углубленную диспансеризацию и кто может её пройти, Piter.tv рассказал в предыдущем материале.

Фото: Piter.tv