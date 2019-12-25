Как в Петербурге проходит углубленная диспансеризация после COVID-19

Как стало известно Piter.tv от Комздрава, за период с июля по ноябрь, углубленную диспансеризацию прошли 83 960 человек.

С 18 июля петербуржцы старше 18 лет, которые переболели коронавирусом, могут пройти углубленную диспансеризацию. Piter.tv собрал в одном материале кто и как может пройти углубленную диспансеризацию после перенесённого коронавируса.

Углубленную диспансеризацию было решено проводить для раннего выявления осложнений у граждан, переболевших COVID-19. При этом, как уточняют в комитете по здравоохранению, углубленная послековидная диспансеризация является не заменой обычной, а дополнением к ней.

Кто может пройти диспансеризацию после коронавируса

В первую очередь на диспансеризацию отправят переболевших коронавирусом с двумя и более определенными хроническими неинфекционными заболеваниями. Болезни разделили на пять групп, в каждой из которых указаны коды по МКБ-10. У гражданина должно быть одно заболевание из 1-й группы и одно и более из других групп.

В список хронических заболеваний входят:

1 группа – гипертонические болезни, стенокардия, ишемическая болезнь;

2 группа – фибрилляция и трепетание предсердий;

3 группа – инсулиннезависимый сахарный диабет;

4 группа – хронические легочные заболевания

5 группа – последствия цереброваскулярных болезней и уточненные поражения сосудов мозга.

Во вторую очередь приглашаются все остальные переболевшие COVID-19, не относящиеся к первой категории.

Петербуржец, о котором нет сведений, что он перенес COVID-19, также сможет пройти углубленную диспансеризацию. Для этого нужно его письменное заявление в произвольной форме на имя руководителя медицинской организации, в которой будет проходить диспансеризация.

Когда можно пройти диспансеризацию после коронавируса

Для переболевших COVID-19 дата диспансеризации должна составлять не менее 60 календарных дней после выздоровления при оказании помощи амбулаторно или в стационаре.

Что входит в углубленную диспансеризацию после коронавируса

Углубленная диспансеризация включает в себя два этапа.

I этап: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; тест с 6-минутной ходьбой; спирометрия (исследования функции внешнего дыхания, включающий в себя измерение объёмных и скоростных показателей дыхания); общий клинический анализ крови (развернутый); биохимический анализ крови (исследуются уровни холестерина, липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определяется активность аланинами-нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, уровень креатинина крови); определение концентрации Д-димера; рентген органов грудной клетки; прием (осмотр) врачом-терапевтом.

II этап: эхокардиография, компьютерная томография легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Как записаться на расширенную диспансеризацию и где её пройти

Перечень медицинских организаций, где можно пройти расширенную диспансеризацию, можно посмотреть по ссылке.

Переболевшим COVID-19 звонят из поликлиники, к которой они прикреплены. Также некоторым приходит рассылка СМС-сообщений, электронных писем, оповещений в мессенджерах.

При этом записаться на расширенную диспансеризацию можно так же, как и на обычный приём врача: через регистратуру, сайт поликлиники, по телефону или через сайт Госуслуг. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

Сколько человек прошли углубленную диспансеризацию в Петербурге

По данным на 30 ноября, в Петербурге коронавирусом заболели 787 272 человек. В это же время, как стало известно Piter.tv от Комздрава, за период с июля по ноябрь, углубленную диспансеризацию прошли 83 960 человек. Как отметили в комитете, очередей на диспансеризацию после COVID-19 не наблюдается.

Автор: Анастасия Дорофеева

Фото: Piter.tv