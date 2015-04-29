В Петербурге почти три тысячи рабочих из Индии приехали на заработки

В Санкт-Петербурге в 2025 году около 2,8 тысячи граждан Индии прибыли для трудоустройства, часть из них задействована в уборке городских улиц, сообщил Центр трудовых ресурсов на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, первая группа из 18 граждан Индии прибыла в город в сентябре. Все они были трудоустроены в акционерное общество "Коломяжское". После прибытия для работников организовали ознакомительную экскурсию по Санкт-Петербургу и провели месячный курс изучения русского языка.

В настоящее время иностранные сотрудники занимаются уборкой улично-дорожной сети на территории Приморского района. Работы выполняются в рамках контрактов по содержанию городских территорий.

Алексей Чистяков отметил, что привлечение рабочих из Индии связано с нехваткой кадров в сфере благоустройства. По его словам, закрыть дефицит рабочей силы за счет других источников не удалось. В связи с этим руководство АО "Коломяжское" рассматривает возможность увеличения числа иностранных сотрудников.

Ранее в Госдуме предложили запретить въезд в Россию родственников иностранных работников.

Фото: freepik (zinkevych)