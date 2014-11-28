Пулково принял первый рейс из Абу-Даби

В дальнейшем перелёты будут проходить по средам, пятницам и воскресеньям.

В воскресенье, 29 октября, авиакомпания Etihad Airways запустила свой первый рейс из петербургского аэропорта Пулково в Абу-Даби. Об этом пишет издание "Коммерсант".

Пассажиры отправились в столицу ОАЭ на Boeing 787 Dreamliner: в нём предусмотрено 290 мест. В дальнейшем перелёты будут проходить по средам, пятницам и воскресеньям. Примечательно, что 25% пассажиров первого рейса – иностранные граждане.

Как уточнил директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши, сейчас активно растёт спрос на рейсы в страны Ближнего Востока. В сравнении с прошлым годом Дубаем стали интересоваться на 70% пассажиров больше. Спрос на Египет вырос на 55%. В петербургской воздушной гавани ожидают дальнейшего роста до 100%.

Ранее мы сообщили о том, что по итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Пулково может стать рекордным.

Фото: Piter.TV