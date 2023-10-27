По итогам 2023 года пассажиропоток аэропорта Пулково может стать рекордным

Авиагавань готовится обслужить порядка 20 млн человек.

Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково по итогам 2023 года может стать рекордным и увеличиться на 10% по сравнению с 2022-м. Об этом пишет "Петербургский дневник" 27 октября.

Авиагавань готовится обслужить порядка 20 млн человек, заявила Асият Халваши, директор по авиационной коммерции Пулково.

Рост пассажиропотока в 2023 году на международных рейсах составляет 42 процента, на внутренних рейсах – 6 процентов к 2022 году. Асият Халваши, директор по авиационной коммерции Пулково

В прошлом году аэропорт Северной столицы посетили 18,2 человек. В 2019-м обслужили 19,6 млн пассажиров, что стало рекордом.

Ранее мы рассказывали о том, что прямые рейсы из Петербурга в Египет возобновили впервые за два года.

Фото: Piter.TV