Прямые рейсы из Петербурга в Египет возобновили впервые за два года

Египетская авиакомпания Air Cairo впервые за два года восстановила прямые рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на туроператоров.
Пассажиров будут перевозить из Северной столицы на египетский курорт дважды в неделю, по вторникам и пятницам.
Кроме того, с середины ноября можно будет добраться без пересадок из аэропорта Пулково в Хургаду. Рейсы будут летать по понедельникам и четвергам.
Ранее мы сообщили о том, что рейсы из Петербурга в Архангельск будут восстановлены в декабре.
Фото: Piter.TV
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