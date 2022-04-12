Прямые рейсы из Петербурга в Египет возобновили впервые за два года

Кроме того, с середины ноября можно будет добраться без пересадок из аэропорта Пулково в Хургаду.

Египетская авиакомпания Air Cairo впервые за два года восстановила прямые рейсы из Петербурга в Шарм-эль-Шейх. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на туроператоров.

Пассажиров будут перевозить из Северной столицы на египетский курорт дважды в неделю, по вторникам и пятницам.

Кроме того, с середины ноября можно будет добраться без пересадок из аэропорта Пулково в Хургаду. Рейсы будут летать по понедельникам и четвергам.

Ранее мы сообщили о том, что рейсы из Петербурга в Архангельск будут восстановлены в декабре.

Фото: Piter.TV