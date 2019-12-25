Рейсы из Петербурга в Архангельск будут восстановлены в декабре

Самолёты в северный город будут вылетать 2 раза в день с 1 декабря.

Компания "Аэрофлот" открыла продажу билетов на рейсы из Северной столицы и Москвы в Архангельск. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Пассажиры смогут путешествовать из двух столиц после открытия аэропорта Талаги. Самолёты в северный город будут вылетать 2 раза в день с 1 декабря.

Напомним, что авиасообщение с Архангельском было приостановлено 30 апреля: в городском аэропорту прошла реконструкция взлётно-посадочной полосы.

Ранее мы сообщили о том, что прямые рейсы из Читы в Петербург возобновят к маю 2024 года.

Фото: Piter.TV