Прямые рейсы из Читы в Петербург возобновят к маю 2024 года

На рейсы доступны билеты по трём тарифам, каждый из которых включает бесплатный провоз багажа и горячее питание.

Прямые рейсы из Петербурга в Читу возобновят 27 мая 2024 года. Авиабилеты уже можно приобрести у компании-авиаперевозчика iFly. Об этом информирует пресс-служба Минстроя Забайкалья.

На рейсы доступны билеты по трём тарифам, каждый из которых включает бесплатный провоз багажа и горячее питание. Самолёты будут перевозить пассажиров дважды в неделю. Купить билеты можно на сайте iFly, либо у компаний, уполномоченных осуществлять продажу билетов.

Добавим, что программа завершится в сентябре 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что из Петербурга запустят прямые рейсы на Кубу с 31 декабря.

Фото: Piter.TV