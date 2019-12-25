Из Петербурга запустят прямые рейсы на Кубу с 31 декабря

Новогодние туры на Кубу из Северной столицы стартуют от 411 тысяч рублей на двоих.

Теперь из Петербурга можно будет улететь на Кубу прямым рейсом. С 31 декабря запустят рейсы на курорт Кайо Коко. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России.

Полетную программу расширил туроператор Pegas Touristik и добавил к прямым рейсам на Кубу из Москвы перелеты из Петербурга. Рейсы будут выполнять один раз в 10-11 дней до конца апреля 2024 года. Путь до Кубы займёт 12-13 часов.

По данным АТОР, новогодние туры на Кубу из Северной столицы стартуют от 411 тысяч рублей на двоих за 9 ночей, пятизвездочный отель и питание "все включено".

Кроме того, увеличится количество рейсов из Петербурга на Пхукет.

Фото: Piter.tv