Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Пулково

На борту находилось 182 пассажира.

Сегодня, 1 декабря, самолет, летевший рейсом Калининград — Москва, совершил экстренную посадку в Петербурге. Как сообщили в tg-канале "112", пилоты почувствовали запах гари на борту.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 182 пассажира, успешно приземлился в аэропорту Пулково в 12:20. По информации пресс-службы петербургского аэропорта, посадка была проведена в связи с технической неисправностью, возникшей во время полета.

Аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в полную готовность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: самолет "Победы" повредил шасси при вылете из Пулково в Сочи.

Фото: Piter.tv