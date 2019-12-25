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Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Пулково
Сегодня, 13:18
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Летевший в Москву самолет экстренно приземлился в Пулково

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На борту находилось 182 пассажира.

Сегодня, 1 декабря, самолет, летевший рейсом Калининград — Москва, совершил экстренную посадку в Петербурге. Как сообщили в tg-канале "112", пилоты  почувствовали запах гари на борту.  

Самолет авиакомпании "Аэрофлот", на борту которого находились 182 пассажира, успешно приземлился в аэропорту Пулково в 12:20. По информации пресс-службы петербургского аэропорта, посадка была проведена в связи с технической неисправностью, возникшей во время полета. 

Аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в полную готовность, чтобы обеспечить безопасность пассажиров и экипажа. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: самолет "Победы" повредил шасси при вылете из Пулково в Сочи.

Фото: Piter.tv

 

Теги: пулково, самолет, экстренная посадка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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