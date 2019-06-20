  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Самолет "Победы" повредил шасси при вылете из Пулково в Сочи
Сегодня, 16:13
143
katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Самолет "Победы" повредил шасси при вылете из Пулково в Сочи

0 0

Самолет выполнил взлет и посадку штатно.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, повредил пневматик стойки шасси во время взлета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 16 ноября, после чего самолет успешно приземлился в Сочи. Разрушение наружного пневматика было обнаружено при послеполетном осмотре. Mash отмечает, что после взлета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены обрывки резины.

Ранее сообщалось, что в Пулково геодезист вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление самолетов.

Фото: Piter.TV

Теги: победа, самолет, шасси
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии