Самолет "Победы" повредил шасси при вылете из Пулково в Сочи

Самолет выполнил взлет и посадку штатно.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Сочи, повредил пневматик стойки шасси во время взлета. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 16 ноября, после чего самолет успешно приземлился в Сочи. Разрушение наружного пневматика было обнаружено при послеполетном осмотре. Mash отмечает, что после взлета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены обрывки резины.

Ранее сообщалось, что в Пулково геодезист вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление самолетов.

Фото: Piter.TV