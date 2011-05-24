  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково геодезист вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление самолетов
Сегодня, 16:17
151
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково геодезист вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление самолетов

0 0

Пилот при заходе воздушного судна сообщил диспетчеру, что на взлетной полосе ходит человек.

21 октября сотрудник геодезической компании, делавший замеры, вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление нескольких самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишет "Петербургский дневник"

Пилот при заходе воздушного судна сообщил диспетчеру, что на взлетной полосе ходит человек. Самолет пошел на второй круг. С аналогичной проблемой столкнулся командир другого судна, идущего на посадку. Второй самолет тоже отправили на повторный круг. 

Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме.

Пресс-служба аэропорта Пулково

Ранее на Piter.TV: петербурженка задержана за курение на борту самолета, летевшего в Калининград.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, взлетная полоса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии