В Пулково геодезист вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление самолетов

Пилот при заходе воздушного судна сообщил диспетчеру, что на взлетной полосе ходит человек.

21 октября сотрудник геодезической компании, делавший замеры, вышел на взлетно-посадочную полосу и сорвал приземление нескольких самолетов в петербургском аэропорту Пулково. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Пилот при заходе воздушного судна сообщил диспетчеру, что на взлетной полосе ходит человек. Самолет пошел на второй круг. С аналогичной проблемой столкнулся командир другого судна, идущего на посадку. Второй самолет тоже отправили на повторный круг.

Сотрудник компании подрядчика допустил неосторожность при выполнении геодезических замеров. Был оперативно остановлен сотрудником аэропорта. Это не повлияло на операционную деятельность. Все рейсы выполнялись в штатном режиме. Пресс-служба аэропорта Пулково

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