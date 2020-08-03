По дороге на Ибицу пассажиры самолета устроили на борту массовую драку из-за маски

Мужчина не захотел надевать маску, чем вызвал негодование остальных пассажиров.

Пассажиры самолета из Амстердама на Ибицу устроили дебош на борту самолета.

По сообщениям в СМИ один из пассажиров самолета, который летел из Амстердама на Ибицу, отказался надевать маску. Остальные пассажиры возмутились этим фактом. По некоторым данным этот строптивый пассажир был пьян. На борту самолета завязался конфликт с потасовкой.

В итоге несговорчивого пассажира скрутили всем миром и уложили на пол в проходе между кресел. Разнимать драчунов пришлось стюардессам и другим пассажирам. По прилету в аэропорту самых ярых буянов встречала полиция.

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Видео: HUE