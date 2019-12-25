Под Калининградом рухнул спортивный самолет "Сессна"

Люди находившиеся на борту самолета выжили, но получили тяжелые травмы.

Накануне, 2 августа, под Калининградом легкомоторный самолет совершил аварийную посадку.

Калининградский следственный отдел Северо-Западного СУ на транспорте СК Российской Федерации сообщает, что ими возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта" по факту падения легкомоторного самолета.

Самолет "Сессна" упал днем в воскресенье в Гурьевском районе области. На борту самолета были 3 человека, 2 мужчины и 1 женщина. Все получили травмы различной степени тяжести. По некоторым данным состояние одного из пострадавших мужчин крайне тяжелое.

Следственные органы в ходе расследования уголовного дела выясняют все обстоятельства и причины крушения самолета.

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Фото: ВК, Вместе за Советск, СУ на транспорте СК РФ по Калининградской области