В Воронежской области пьяный водитель сбил на встречке мопед с 2 мальчиками

По факту гибели детей в возрасте 12 и 13 лет в ДТП возбуждено уголовное дело.

В Воронежской области задержали водителя, который сбил насмерть двух подростков на мопеде.

ДТП произошло накануне 2 августа около 17 часов 40 минут на 105 км трассы "Дон" автодороги "Бобров-Таловая-Новохоперск-Елань-Колено". Водитель ВАЗ 33 лет в алкогольном опьянении выехал на полосу встречного движения и сбил мопед с двумя мальчиками 13 лет (водитель) и 12 лет (пассажир). Водитель мопеда погиб на месте ДТП. Его пассажир от полученных травм скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

Следственные органы по факту гибели двух несовершеннолетних в ДТП возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". Водитель ВАЗ задержан, с его участием следователи СК проводят следственные действия. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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Фото: СУ СК РФ по Воронежской области