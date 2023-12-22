Петербургский суд оштрафовал мужчину, призывавшего взорвать Крымский мост

Учитывая время, проведенное под стражей, основное наказание было уменьшено до 400 тыс. рублей.

Житель Петербурга был осужден за публичные призывы и оправдание терроризма. В прошлом году он оставил комментарий в социальной сети, в котором призывал взорвать Крымский мост. Это подтвердила объединенная пресс-служба городских судов, пишет spb.aif.ru.

Мужчина был приговорен к штрафу в размере 600 тыс. рублей и лишен права ведения блогов и управления каналами в социальных сетях на два года.

Учитывая время, проведенное под стражей, основное наказание было уменьшено до 400 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка получила c водителя почти 300 тысяч рублей за сломанный в ДТП нос.

Фото: Piter.TV