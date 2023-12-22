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В Волхове пьяный водитель въехал в дерево. Погиб 21-летний пассажир
Сегодня, 9:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Волхове пьяный водитель въехал в дерево. Погиб 21-летний пассажир

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У водителя нет водительского удостоверения.

В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП в Волхове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Волхове 14 марта около двух часов ночи у дома 55 по Новоладожскому шоссе 20-летний водитель без водительского удостоверения, управляя автомобилем "ВАЗ 2114", не справился с управлением и совершил съезд в правый кювет, где въехал в дерево.

В результате ДТП 21-летний пассажир скончался на месте происшествия, еще одна пассажирка – 17-летняя девушка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована.

По результатам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения было выявлено 0,826 млг/л алкоголя. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). 

Также проходит проверка по факту смертельного ДТП на на 606-м километре автодороги  "Россия".

Фото: МВД

Теги: волхов, пьяное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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