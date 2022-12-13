Очевидица рассказала о драке на рейсе Таиланд-Якутия

На борту находилась супружеская пара в нетрезвом виде. Мужчина стал обвинять одну из пассажирок в национализме.

Двоих пассажиров, следовавших рейсом S7 из Таиланда в Якутию высадили в новосибирском аэропорту Толмачево из-за драки. Супружеская пара села в самолёт в нетрезвом виде, позже мужчина напал на одну из пассажирок, обвинив её в националистких высказываниях по отношению к его жене. Очевидица происходившего сообщила в беседе с телеканалом "360", что претензии дебоширов были надуманными.

Девушка не была источником конфликта. Она не обзывала и не оскорбляла семейную пару по национальному признаку. <…> Они были неадекватные, на ходу все это придумывали, обвинили совершенно невиновного человека. собеседница телеканала "360"

По словам свидетельницы драки, зайдя в самолёт, пара пожаловалась на отсутствие бизнес-класса и места рядом с туалетом. Также им не понравилось, что полки для ручной клади над их креслами уже были заняты. Они повышали голос на стюардессу и выкрикивали оскорбления на пассажиров. На усмирение пары ушло полчаса, однако попытки оказались безуспешны: в итоге мужчина пообещал убить одну из пассажирок, которая якобы назвала его супругу узкоглазой.

Полицейские составили административный протокол в отношении дебоширов.

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Фото: Piter.TV