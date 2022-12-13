В Купчино подрались два автомобилиста

Драка завершилась миром.

В Купчино подрались двое водителей авто. Мужчины устроили рукопашную на перекрёстке проспекта Славы и Софийской. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Инцидент произошел сегодня, 15 января, в 16:15. Автомобилисты не поделили полосу и начали разбираться кулаками. Одним из участников конфликта стал владелец микроавтобуса.

После драки мужчины поругались, а затем поехали по своим делам. Обошлось без криминала.

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Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург



