В Купчино подрались два автомобилиста

В Купчино подрались двое водителей авто. Мужчины устроили рукопашную на перекрёстке проспекта Славы и Софийской. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Инцидент произошел сегодня, 15 января, в 16:15. Автомобилисты не поделили полосу и начали разбираться кулаками. Одним из участников конфликта стал владелец микроавтобуса.
После драки мужчины поругались, а затем поехали по своим делам. Обошлось без криминала.
Ранее на Piter.tv: молодому отцу из Киришей предъявили обвинение после убийства маленького сына.
Видео: Телеграм / Раньше всех. Петербург
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