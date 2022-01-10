Пострадавшая от побоев возлюбленного петербурженка пришла в себя

Сейчас пострадавшая уверяет, что у неё нет переломов, хотя до этого сообщалось, что у неё диагностировали ушиб головного мозга, сломанное ребро, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму.

В Петербурге очнулась 28-летняя девушка, которую избил возлюбленный из-за ревности. Пострадавшая заявила, что помирилась с молодым человеком. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Установлено, что петербурженка отправилась в ночной клуб со своим парнем, который является мастером рукопашного боя. Там он приревновал возлюбленную к одному из посетителей: несмотря на то, что в самом клубе обошлось без потасовок, дома спортсмен нанёс девушке удары по голове и телу и швырнул её в стену. На утро девушка была госпитализирована.

Сейчас пострадавшая уверяет, что у неё нет переломов, хотя до этого сообщалось, что у неё диагностировали ушиб головного мозга, сломанное ребро, перелом височной кости и закрытую черепно-мозговую травму. Также женщина утверждает, что её возлюбленный и отец двоих её детей никогда не поднимал на неё руку до этого случая.

Домашний тиран всё ещё находится в изоляторе временного содержания. Обстоятельства произошедшего уточняет полиция.

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Фото: Piter.TV