Мигрант избил самозанятого из-за ремонта холодильника

Подозреваемый неоднократно судим. Его задержали вечером того же дня по "горячим следам".

В воскресенье, 29 октября, в экстренные службы поступило сообщение от 31-летнего мужчины о том, что на проспекте Культуры его избил неизвестный мужчина и убежал. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшим на место происшествия нарядом полиции обнаружен заявитель, работающий самозанятым. Мужчина пояснил, что 29 октября он получил заказ по ремонту холодильника у жителя одного из домов по проспекту Культуры. После прибытия по указанному адресу, его встретил неизвестный, который стал обвинять его некачественном ремонте, и начал наносить удары неизвестным предметом по голове и телу, после чего с места происшествия скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу с рвано-ушибленной раной нижней губы, множественным вывихом зубов, множественными резаными ранами волосистой части головы, колотой раной области правого плечевого сустава, в удовлетворительном состоянии.

Вечером того же дня на улице Руднева по "горячим следам" по подозрению в совершении данного преступления, задержан неоднократно судимый 32-летний уроженец сопредельной республики. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что полиция задержала похитителей автомобиля Lada в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV