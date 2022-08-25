Полиция задержала похитителей автомобиля Lada в центре Петербурга

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них составлен протокол об административном правонарушении по ст. ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В четверг, 26 октября, в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от 28-летнего жителя республики Коми о том, что он стал жертвой угонщиков. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина заявил, что примерно в 11:15 на него напали двое мужчин у кафе на Митрофаньевском шоссе. В одном из хулиганов пострадавший узнал 29-летнего управляющего одного из интернет-магазинов. Злоумышленники выстрелили в лицо заявителя из газового пистолета "Добрыня", похитили его автомобиль Lada и скрылись в сторону Балтийского вокзала на похищенной машине и иномарке Volkswagen.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, похищенная Lada была остановлена на Гранитной улице. За рулём находился один из нападавших, у него был изъят газовый пистолет. Позже на пересечении Шоссе Революции и Бокситогорской улицы нарядом Росгвардии был остановлен автомобиль Volkswagen под управлением 26-летнего жителя республики Карелия.

Задержанных доставили в отдел полиции, в отношении них составлен протокол об административном правонарушении по ст. ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что таксист сломал пассажиру ногу из-за невозможности дать 5 тыс. рублей сдачи.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти