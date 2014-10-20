Таксист сломал пассажиру ногу из-за невозможности дать 5 тыс. рублей сдачи

Мужчине диагностировали перелом лодыжки, наложили гипс и отправили на лечение домой. Подозреваемого задержали.

В полицию Петербурга обратился мужчина, который сообщил о неприятном инциденте с таксистом, который произошёл в начале сентября: по словам заявителя, водитель сломал ему ногу из-за невозможности дать сдачу с крупной купюры. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший рассказал, что при оплате предложил таксисту банкноту номиналом 5 тыс. рублей, но у того не оказалось достаточно наличных для сдачи. Произошёл конфликт, в результате которого водитель сильно ударил пассажира по ноге. Затем такси уехало с места происшествия: скорую помощь пострадавшему на улице Замшина вызвал прохожий. Мужчине диагностировали перелом лодыжки, наложили гипс и отправили на лечение домой.

Таксиста, нанёсшего пострадавшему увечья, удалось задержать в среду, 26 октября. Его поместили в изолятор.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина сломал позвоночник при резкой остановке лифта в доме на улице Лидии Зверевой.

Фото: Piter.TV