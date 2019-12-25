Мужчина сломал позвоночник при резкой остановке лифта в доме на улице Лидии Зверевой

Пострадавший госпитализирован.

Вечером в среду, 25 октября, к медикам обратился 40-летний житель Приморского района, пожаловавшись на боль в груди и пояснице. Как выяснилось, он сломал позвоночник из-за резкой остановки лифта. Об этом стало известно Piter.TV.

Пострадавший пояснил, что ехал в лифте в одном из домов по улице Лидии Зверевой: в кабине резко выключился свет, лифт начал падать, но затормозил на уровне 17-ого этажа.

После регента у мужчины диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка и травму связок в районе поясницы. Его госпитализировали на "скорой".

Ранее мы сообщили о том, что пожилой слесарь погиб во время работы на ленточном конвейере в Усть-Луге.

Фото: Pxhere