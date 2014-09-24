Эколог Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек

По словам эксперта, в столице и крупных городах России действуют несколько пунктов приема.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в столице и крупных городах России действуют несколько пунктов приема, куда можно приехать и отдать старые шины для последующей утилизации. Он подчеркнул, что большинство из них берут с водителей символическую сумму, а некоторые могут заплатить сами, если покрышки сохранили свою форму и размеры. Фролов добавил, что старые шины можно оставить в магазине при покупке нового комплекта.

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