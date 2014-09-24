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Эколог Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек
Сегодня, 9:57
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Эколог Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек

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По словам эксперта, в столице и крупных городах России действуют несколько пунктов приема.

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал, как избавиться от старых покрышек. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, в столице и крупных городах России действуют несколько пунктов приема, куда можно приехать и отдать старые шины для последующей утилизации. Он подчеркнул, что большинство из них берут с водителей символическую сумму, а некоторые могут заплатить сами, если  покрышки сохранили свою форму и размеры. Фролов добавил, что старые шины можно оставить в магазине при покупке нового комплекта.

Ранее в Госдуме предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов.

Фото: pxhere.com

Теги: мнение эксперта, покрышки, пункт приема, шины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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