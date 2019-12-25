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В Госдуме предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов
Сегодня, 14:20
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В Госдуме предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов

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Проект направили министру транспорта Роману Старовойту.

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Проект направили министру транспорта Роману Старовойту. Отмечается, что в России увеличилось число граждан, берущих животных из приютов. Депутаты отметили необходимость создать максимально комфортные условия для таких людей. Одной из таких мер предлагается стать бесплатный провоз животных из приютов в поездах, самолетах и других видах общественного транспорта.

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Фото: Piter.tv

Теги: госдума россии, перевозка животных, приюты
Категории: Лента новостей, Новости России,

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