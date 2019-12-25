В Госдуме предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов

Проект направили министру транспорта Роману Старовойту.

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" Ярослав Самылин и Георгий Арапов предложили сделать бесплатной перевозку животных из приютов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на документ.

Проект направили министру транспорта Роману Старовойту. Отмечается, что в России увеличилось число граждан, берущих животных из приютов. Депутаты отметили необходимость создать максимально комфортные условия для таких людей. Одной из таких мер предлагается стать бесплатный провоз животных из приютов в поездах, самолетах и других видах общественного транспорта.

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Фото: Piter.tv