Автоэксперт Хайцеэр объяснил, в каких случаях весной можно менять резину на летнюю

По его словам, многое зависит от конкретного автовладельца и условий эксплуатации машины.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, в каких случаях весной можно менять резину на летнюю. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, многое зависит от конкретного автовладельца и условий эксплуатации машины. Он подчеркнул, что жителям, проживающим за городом, лучше подождать, пока температура воздуха не поднимется. Также Хайцеэр посоветовал владельцам, уже поменявшим зимнюю резину на летнюю, не выезжать в город в случае похолодания.

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Фото: Piter.tv