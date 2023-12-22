Массовое возгорание авто на Рашетова признали поджогом

Возбуждено уголовное дело.

Вечером воскресенья, 28 января, в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Рашетова. Позже огонь перекинулся на другие машины, припаркованные поблизости. Как стало известно Piter.TV, причина произошедшего крылась в умышленном поджоге.

Напомним, что первоначально произошло возгорание Skoda Kodiaq, после чего огонь перекинулся на припаркованные рядом BMW Х5, Land Rover, Mercedes и Toyota Land Cruiser. Skoda выгорела полностью, остальные автомобили получили повреждения. Ущерб устанавливается.

Владелец Skoda обратился в полицию с заявлением о том, что в период с 21:15 до 21:30 28 января неизвестный совершил поджог принадлежащей ему машины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Парашютной сгорел легковой автомобиль.

Видео: Telegram / TvoySpb