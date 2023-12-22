На Парашютной сгорел легковой автомобиль

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины.

Сегодня, 19 января, в Приморском районе произошел пожар. На Парашютной у дома № 38 сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 12:53. В легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

На место случившегося выехали 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили пламя за 19 минут. В 13:12 пожар ликвидировали.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv