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Видео: ночью на улице Решетова сгорели 6 автомобилей

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В Санкт-Петербурге на улице Решетова произошло возгорание шести автомобилей. По словам очевидцев, пожар начался в воскресенье вечером около 21:30. В социальных сетях уже можно найти видео с места происшествия.

Уже известно, что источником возгорания стала одна из легковушек, припаркованная рядом с административным зданияем. Быстро распространяющийся огонь перекинулся на соседние автомобили, вызвав панику среди жильцов близлежащих домов. Пожарная служба прибыла на место происшествия и тушила пожар около полутора часов.

Согласно официальным данным, в четырех легковых автомобилях произошло горение по всей площади. Всего же пострадали 6 транспортных средств. Сведений о пострадавших не поступало.

Видео: TvoySpb

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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