Во время пожара на Кубинской пострадала женщина

Петербурженку госпитализировали. Информация о ее состоянии уточняется.

Сегодня, 1 марта, в Московском районе горела двухкомнатная квартира. Пожар произошел в доме № 56 на Кубинской. В результате случившегося пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:24. К этому часу огонь охватил два "квадрата".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они передали медикам женщину, которая пострадала во время пожара. Петербурженку доставили в больницу.

Пожар удалось ликвидировать уже в 12:36. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Вознесенском шоссе горел подземный паркинг.

Фото: Piter.tv