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Во время пожара на Кубинской пострадала женщина
Сегодня, 14:15
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Во время пожара на Кубинской пострадала женщина

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Петербурженку госпитализировали. Информация о ее состоянии уточняется.

Сегодня, 1 марта, в Московском районе горела двухкомнатная квартира. Пожар произошел в доме № 56 на Кубинской. В результате случившегося пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 12:24. К этому часу огонь охватил два "квадрата".

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они передали медикам женщину, которая пострадала во время пожара. Петербурженку доставили в больницу.

Пожар удалось ликвидировать уже в 12:36. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на Вознесенском шоссе горел подземный паркинг.

Фото: Piter.tv

Теги: кубинская улица, мчс, пожар в доме, пострадала женщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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