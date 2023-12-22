На Вознесенском шоссе горел подземный паркинг

Из опасной зоны эвакуировали 20 человек.

В Колпинском районе накануне, 29 февраля, произошел пожар. На Вознесенском шоссе, 49, корпус 2, горел подземный паркинг. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:59. Пламя охватило сразу пять легковушек. Огонь распространился по площади 40 "квадратов".

С огнем боролись 23 спасателя и пять спецмашин. В 02:05 пожар был ликвидирован.

Добавим, что из опасной зоны эвакуировали 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что пожар на ледоколе "Ермак" в Петербурге ликвидирован.

Фото: Piter.tv