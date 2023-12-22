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На Кубинской улице горела "двушка"
Сегодня, 12:44
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На Кубинской улице горела "двушка"

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Пожарные боролись с огнем 12 минут.

Пожар в Московском районе сегодня, 1 марта, произошел пожар. На Кубинской улице, 56, в доме горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Пламя охватило два квадратных метра на кухне. На место случившегося в 12:24 прибыли 10 спасателей и две спецмашины.

Пожарные боролись с огнем 12 минут. В 12:36 кухню потушили.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Вознесенском шоссе горел подземный паркинг.

Фото: Piter.tv

Теги: кубинская улица, мчс, пожар в квартире
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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