На Кубинской улице горела "двушка"

Пожар в Московском районе сегодня, 1 марта, произошел пожар. На Кубинской улице, 56, в доме горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Пламя охватило два квадратных метра на кухне. На место случившегося в 12:24 прибыли 10 спасателей и две спецмашины.
Пожарные боролись с огнем 12 минут. В 12:36 кухню потушили.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на Вознесенском шоссе горел подземный паркинг.
Фото: Piter.tv
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