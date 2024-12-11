Из горящей "Ленты" на Дальневосточном проспекте эвакуировали 50 человек

Предварительно, никто не пострадал.

В Невском районе ночью 12 января произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: Дальневосточный проспект, 16к1, поступила на пульт спасателей вчера в 23:20. В подсобном помещении здания гипермаркета "Лента" полыхала обстановка на площади 0,2 "квадрата". С огнем справились к 00:00 13 января.

Из магазина эвакуировали 50 человек, предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 17 спасателей и четыре единицы техники.

Ранее на Piter.TV: в двухкомнатной квартире в 5-м Предпортовом проезде в пожаре погиб мужчина.

Фото: Piter.TV