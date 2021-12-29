В Академию художеств доставят картину Петра Великого

Для транспортировки картины был изготовлен специальный ящик, чтобы погрузить полотно потребовался автокран.

В Академию художеств доставили полотно с изображением Петра Великого. Оно станет главным экспонатом на выставке "Петр I. Жизнь во благо России", передает телеканал "Санкт-Петербург".

Для транспортировки картины был изготовлен специальный ящик, чтобы погрузить полотно потребовался автокран. Художник из Петербурга Анатолий Перевышко написал эту картину 30 лет назад. Она стала первой и самой значимой в его карьере. Перевышко добавил, что переживает за сохранность 300-килограммовой картины. В Академии художеств специалисты проверят целостность холста, а затем приступят к монтажу.

Добавим, что на выставке будет представлено более пятидесяти живописных и графических работ художника. Они демонстрируют жизненный путь царя-реформатора с юных лет до последних дней жизни. Экспозиция начнет работать с 17 февраля.

Ранее мы сообщали, что в честь СПбГУ назовут космический объект. Поделиться своим мнением о названии планеты могут студенты вуза.

Фото: pexels.com

