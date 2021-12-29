В честь СПбГУ назовут космический объект

Поделиться своим мнением о названии планеты могут студенты вуза.

Студенты СПбГУ смогут выбрать имя для космического объекта, который назовут в честь вуза. Оно должно содержать не более 15 знаков. Кроме того, не приветствуются имена, в которых есть слово "университет" или сама аббревиатура "СПбГУ".

Коллегия почетных профессоров университета остановилась на двух вариантах: "Альма Матер 1724" и "Петроколлегиум". В первом отражен год основания вуза, а также понятие, которое давно ассоциируется со словом "университет". Во втором названии соединена память о Петре I, подчеркнута роль здания Двенадцати коллегий и комплексность подхода к решению проблем развития науки в России — Академия наук, университет, гимназия.

Участники ректорского совещания сошлись на том, что первый вариант более предпочтительный, однако на решение повлияют универсанты. Предложения необходимо направлять через Виртуальную приемную СПбГУ. Нужно обосновать, почему вы отдали предпочтение тому или иному варианту.

Присвоение имени Университета малой планете — одно из мероприятий, запланированных в рамках празднования 300-летия СПбГУ, которое будет отмечаться в 2024 году.

Фото: Piter.TV