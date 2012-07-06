Выставку Евгении Васильевой раскритиковали в Петербурге

Студенты и преподаватели просят убрать выставку из залов академии художеств.

В Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств в Петербурге выставляются работы экс-главы департамента Минобороны Евгении Васильевой. По мнению ректора Семена Михайловского, выставка "дискредитирует современное искусство" и сравнил "безобразие" с введением коня в Сенат. Об этом сообщила "Фонтанка".

Выставкой занимается Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств. Сам ректор против подобных проектов. Около 350 студентов и 30 преподавателей направили ректору письмо с просьбой убрать произведения Васильевой из залов музея.

Напомним, что экс-главу осудили на пять лет за мошенничество и легализацию средств, полученных от продажи имущества предприятия "Оборонсервис", которое находилось в подчинении министерства. Через 34 дня ее освободили условно-досрочно.В октябре 2020 года Евгения Васильева стала почетным членом Академии художеств.

Ранее мы писали, что в Музее Академии Художеств пройдет выставка "Весна".

Фото: Pixabay