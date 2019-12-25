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В Музее Академии Художеств пройдет выставка "Весна"
Сегодня, 11:48
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kraratau27

В Музее Академии Художеств пройдет выставка "Весна"

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На ней зрители смогут увидеть работы художницы EVA.

В Музее Академии Художеств 16 марта состоится пресс-конференция выставки "Весна". На ней зрители увидят произведения Евгении Васильевой, которая имеет псевдоним EVA. 

С 17 марта до 25 апреля этого года гости смогут увидеть единую инсталляцию, которая будет включать живописные полотна, цифровые фотоколлажи и скульптурные композиции. Работы художницы представляют собой метафоры и неожиданные метаморфозы.

Ранее в Piter.tv стало известно, что минкульт не будет менять границы памятника на Охтинском мысе.

Фото: pixabay

Теги: eva, академия художеств, выставка, евгения васильева, искусство, петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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