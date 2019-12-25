Минкульт не будет менять границы памятника на Охтинском мысе

Решение было принято по результатам рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы.

Министерство культуры России отправило ответ на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского об Охтинском мысе. Парламентарий просил расширить границы музея-заповедника с 15% на всю территорию Охтинского мыса. Ответ Минкульта Вишневский опубликовал в Facebook.

В ведомстве заявили, что не видят оснований для пересмотра ранее принятого решения. Оно было принято по результатам рассмотрения государственной историко-культурной экспертизы.

Предполагается, что на территории Охтинского мыса должен появиться музей-заповедник. Сейчас участок принадлежит ПАО "Газпром нефть". 15% территории признали объектом культурного наследия.

Ранее мы писали, что Минкульт выделит деньги на реставрацию Домика Петра I в Петербурге.

Фото: ПАО "Газпром нефть"