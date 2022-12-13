В пространстве Air пройдет выставка Art&Science выпускников магистратуры ИТМО

В 2023 году мероприятие посвящено теме "новой хрупкости".

Выставка-фестиваль STAGE 2023: "Новая хрупкость" выпускников магистратуры ИТМО Art&Science пройдёт в пространстве Air на Биржевой, 16. Посетить мероприятие смогут все желающие с 30 мая по 20 июня.

Проект STAGE — ежегодный итог работы магистрантов программы ИТМО Art&Science. В этом году организаторы обещают такие необычные экспонаты, как кора дерева, реагирующая на поведение человека, ольфакторная (обонятельная) инсталляция, являющаяся результатом поиска "идеального успокаивающего аромата" и другие. Также посетители смогут увидеть и услышать перформансы. Один из них — новое прочтение чеховского рассказа "Каштанка". Робот сыграет собаку, от лица которой будет повествование.

Всего на выставке представят одиннадцать проектов, соединяющих науку и искусство. Тема 2023 года — "новая хрупкость": возможности общения человека с другими существами, несовершенные технологии, ментальное здоровье.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение – 16+.

Фото: Дмитрий Григорьев/ ITMO.News