Петербуржцы запустили видеочеллендж "Балкон Бродского"

Нужно выйти на балкон, прочитать на видео стихотворение Иосифа Бродского и выложить видео в сеть.

Центральная детская библиотека Петроградского района запустила поэтический марафон #балконбродского в честь 80-летия Иосифа Бродского.

Каждый год 24 мая Александр Иванович Бродский фотографировал своего сына на балконе Дома Мурузи на Литейном, 24. Для гостей Бродских выход на этот балкон был практически ритуалом, частью которого неизменно являлось фотографирование с видом на Спасо-Преображенский собор.

Сегодня, 24 мая 2020 года, в день рождения поэта петербуржцам предлагается выйти на балкон и прочитать свое любимое стихотворение.

Чтобы поучаствовать в челлендже, нужно выложить видеозапись в соцсеть с хештегами #балконбродского и #бродский80. Можно передать эстафету друзьям.

Ранее мы писали, что к юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм.

Фото: "Иосиф Бродский" / Вконтакте