В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что к юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.
Известно, что кинолента называется "Шествие". Планируется, что премьера фильма состоится пройдет в воскресенье в соцсетях. Её создателями являются студенты режиссерского курса Руслана Кудашова под руководством мастера.
Напомним, что 24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет.
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Фото:википедия
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