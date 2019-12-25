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К юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм
Сегодня, 18:37
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IRINA_CHALKINA

К юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм

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Создателями стали студенты режиссерского курса Руслана Кудашова под руководством мастера.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что к юбилею со дня рождения Иосифа Бродского Большой театр кукол снял фильм. Об этом сообщают в пресс-службе учреждения.

Известно, что кинолента называется "Шествие". Планируется, что премьера фильма состоится пройдет в воскресенье в соцсетях. Её создателями являются  студенты режиссерского курса Руслана Кудашова под руководством мастера. 

Напомним, что 24 мая Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. 

Ранее мы сообщали о том, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным.

Фото:википедия

Теги: кино, культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

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