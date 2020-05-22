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Группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным

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Новый сингл получил название "Ночная смена"

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным. Видеоролик появился на YouTube-канале музыкантов.

Новый сингл получил название "Ночная смена". Отмечается, что ранее песня предназначалась как предвестник концертов BrainStorm в Москве и Петербурге. 

Музыканты отметили, что посвящают клип тем, кто каждый день борется с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что клип "Uno" Little Big набрал сто миллионов просмотров.

Видео:BrainStorm/YouTube

Теги: brainstorm, культура, музыка, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Культура, Новости СПб,

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