В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным. Видеоролик появился на YouTube-канале музыкантов.
Новый сингл получил название "Ночная смена". Отмечается, что ранее песня предназначалась как предвестник концертов BrainStorm в Москве и Петербурге.
Музыканты отметили, что посвящают клип тем, кто каждый день борется с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее мы сообщали о том, что клип "Uno" Little Big набрал сто миллионов просмотров.
Видео:BrainStorm/YouTube
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