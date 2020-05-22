Новый сингл получил название "Ночная смена"

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что группа BrainStorm посвятила новый клип врачам и пожарным. Видеоролик появился на YouTube-канале музыкантов.

Новый сингл получил название "Ночная смена". Отмечается, что ранее песня предназначалась как предвестник концертов BrainStorm в Москве и Петербурге.

Музыканты отметили, что посвящают клип тем, кто каждый день борется с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее мы сообщали о том, что клип "Uno" Little Big набрал сто миллионов просмотров.

Видео:BrainStorm/YouTube