Клип "Uno" Little Big набрал сто миллионов просмотров

Информацию опубликовали на официальном сайте Евровидения.

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрал сто миллионов просмотров на YouTube. Скорость прироста данного показателя стала рекордной в истории Евровидения. Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.

За немногим более двух месяцев клип посмотрели более ста миллионов раз. Из других видео на этом канале только одно набрало более ста миллионов просмотров. Клип Нетты на трек "Toy" посмотрели более 130 миллионов раз. Поздравляем Little Big! организаторы Евровидения

Сама группа Little Big также не оставила данное достижение без внимания и поблагодарила всех своих поклонников за поддержку.

Little big – русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге.

Ранее Little Big вошли в число фаворитов Евровидения-2020.

Видео: YouTube / Little Big