Названы фавориты конкурса "Евровидение-2020"

Записи выступлений участников были показаны в сети.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2020" был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо него зрителям показали телешоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). В этот раз не было традиционного голосования и борьбы между конкурсантами, а, следовательно, и победителя. Несмотря на это, были названы гипотетические фавориты конкурса. Их выбрали на основе опросов, просмотров выступлений участников на YouTube и голосовании в интернете.

В этом году голосование в прямом эфире провели три телеканала в Австралии, Швейцарии и Дании. Жители Австралии отдали первое место группе из Исландии Daði og Gagnamagnið, которая исполнила песню Think About Things. На втором месте оказались музыканты из России Little Big с песней Uno, на третьем – литовская группа The Roop с песней On Fire. Аналогично распредели свои голоса жители Швейцарии и Дании. Участники опросов в других странах называли также реальными претендентами на победу музыкантов из Болгарии и Швейцарии.

Если же брать во внимание количество просмотров роликов на YouTube, то впереди с большим отрывом оказываются россияне. С момента публикации видео Little Big набрало более 99 млн просмотров.

На втором месте с показателем 7,5 млн просмотров оказались музыканты из Литвы. Замыкает тройку лидеров представитель Азербайджана с результатом в 5 млн просмотров.

Ранее стало известно, что "Евровидение-2021" пройдет в Роттердаме, где планировалось провести конкурс в этом году. Свое намерение участвовать в песенном состязании уже подтвердили 18 исполнителей из 41 стран-участниц.

