У дома Мурузи в Петербурге появился граффити-портрет Бродского

Пользователи интернета отметили реалистичность рисунка.

В Петербурге появилась новая фреска с изображением поэта Иосифа Бродского. Граффити можно увидеть напротив дома Мурузи на Литейном проспекте. В Instagram музея, посвященного Бродскому, появились фотографии с рисунком.

Рисунок заметили с балкона "Полутора комнат". Сотрудники музея заявили, что в Петербурге появилось отличное место для селфи.

Пользователи интернета выразили свое восхищение авторам произведения и отметили реалистичность рисунка. Некоторые люди выразили уверенность, что в скором времени портрет закрасят коммунальщики.

Ранее мы писали, что граффити с персонажем из "Криминального чтива" на Лесном проспекте закрасили.

Фото: Instagram / brodsky.online