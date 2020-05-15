Граффити с персонажем из "Криминального чтива" на Лесном проспекте закрасили

О потере крупного рисунка рассказали сами художники.

Черно-белое граффити с изображением капитана Кунца, персонажа фильма "Криминальное чтиво", 15 мая пало от краски коммунальщиков. О закрашенном рисунке сообщили в своем Instagram сами художники.

Герой Кристофера Уокена появился на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова 19 апреля. Целым и невредимым рисунок продержался почти месяц.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появились граффити с тамагочи и Polaroid.

Видео: Piter.tv

Фото: myhoodisgood / Instagram