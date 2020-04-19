Петербургский стрит-арт пополнился новым граффити

Корреспондент Piter.tv заснял, как создавалось изображение капитана Кунца.

Сегодня, 19 апреля, мобильный корреспондент Piter.tv стал свидетелем появления нового стрит-арта на пересечении Лесного проспекта и улицы Комиссара Смирнова.

На этот раз художники нарисовали капитана Кунца из легендарного "Криминального чтива", пересказывать сюжет которого нет надобности. Чёрная комедия Квентина Тарантино уже многие годы входит в десятку 250 лучших фильмов по версии сайта IMDb. Картина получила премию "Оскар" за лучший оригинальный сценарий, Золотую пальмовую ветвь и множество других престижных наград.

Авторы рисунка — участники творческого объединения HoodGraff. Именно они создали изображения Сергея Бодрова, Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Станислава Черчесова, а также персонажей вымышленного сериала "Крутое пике".

Напомним, что роль капитана Кунца исполнил Кристофер Уокен. Поклонники картины помнят знаменитый монолог старого военного, который приходит к маленькому Бутчу.

" ...Твоего дедушку нашли японцы и упрятали в лагерь для военнопленных. У него были с собой эти золотые часы, и он знал, что если их найдут, то конфискуют...теперь эти великие золотые часы — твои".

Пока коммунальщики не закрасили граффити.

Ранее мы сообщили, что на площади Александра Невского закончили новое граффити с Сергеем Бодровым.

Видео: Piter.tv