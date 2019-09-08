На площади Александра Невского закончили новое граффити с Сергеем Бодровым

Изображение актера находится на трансформаторной будке с 2014 года.

В Петербурге появилось обновленное граффити с изображением Сергея Бодрова. Корреспондент Piter.TV прислал видео и фотографии на которых видно, как теперь выглядит рисунок.

Граффити появилось на стене трансформаторной подстанции у Александра-Невской Лавры на площади Александра Невского еще в 2014 году. Его нарисовали художники из объединения HoodGraff. Недавно они сами решили закрасить свою работу, так как за пять лет она значительно испортилась. Уже через несколько дней на стене появилось граффити с другим портретом актера.

Напомним, Сергей Бодров трагически погиб в 2002 году во время съемок своего фильма.

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Видео и фото: Piter.TV